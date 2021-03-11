Mısır'ın futbol efsanelerinden Muhammed Zidan, Galatasaray'ın yeni yıldızı Mustafa Muhammed ile ilgili açıklamalarda bulundu.



Mısır'da yayın yapan OnTime Sport TV'ye konuşan Zidan, "Mustafa Muhammed yetenekleriyle, gücüyle ve performansıyla şu an Mısır'ın en iyi hücum oyuncularından bir tanesi." ifadelerini kullandı.



"GALATASARAY, ÖNEMLİ BİR ADIM"



Zidan, "Bana göre Mustafa Muhammed, şu an Mısır'ın en iyi santrforu. Rakiplerinden çok daha büyük bir yol kat etti. Galatasaray'a gitmesi de büyük Avrupa liglerine transfer olmak için çok önemli bir adım oldu." diyerek sözlerini noktaladı.



7 MAÇTA 6 GOLLE BAŞLADI



Galatasaray ile altı lig maçına çıkan Mısırlı oyuncu beş gol kaydetti. Bir gol de kupada atarak toplamda altı gole ulaştı.



Zamalek kulübüne 1.5 senelik kiralık bedeli karşılığında 2 milyon dolar ödenerek kadroya dahil edilen Mustafa için 4 milyon dolarlık da satın alma opsiyonu bulunuyor.



