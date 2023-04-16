Haber Tarihi: 16 Nisan 2023 10:52 - Güncelleme Tarihi: 16 Nisan 2023 10:52

Muhammed Yakut kimdir? Diyarbakırlı Muhammed Yakut kimdir, ne iş yapar?

Youtube'dan video yayımlayan Muhammet Yakut isimli kişi yayımladığı videolarla çok sayıda kişiyi suçladı. Peki, Muhammed Yakut kimdir? Diyarbakırlı Muhammed Yakut kimdir, ne iş yapar?

Muhammed Yakut kimdir? Diyarbakırlı Muhammed Yakut kimdir, ne iş yapar?
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YouTube, Twitter ve çeşitli sosyal medya mecralarından Deliler Delisi ismiyle yayın yapan Muhammed Yakut, devlet içerisinde yaşananları aktardığını iddia ettiği videolarla gündem oldu! İkinci Sedat Peker vakası olarak lanse edilen Muhammed Yakut Deliler Delisi kimdir, nereli ve kaç yaşında?

MUHAMMED YAKUT KİMDİR? 
Diyarbakır'lı olduğunu belirten Muhammet Yakut daha önce Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığı da yapan, Körfez İlçesi'ndeki Denizatı Petrokimya Şirteki'nin sahibini kaçırma iddiası nedeniyle gözaltına alınmıştı. Yakut'un amcası Diyarbakırspor Eski Başkanı Abdurrahman Yakut olup, bu kişi şike soruşturmasında 2011 yılında Beşiktaş Asbaşkanı Serdal Adalı ile birlikte tutuklanmıştı

Muhammet Yakut 3 gün önce yayımladığı videoda 13 video yayımlayacağını söyledi.

Yakut'un isimlerini verdiği ünlüler şu şekilde:
1- Aktif Bank- Ahmet Çalık, Mehmet Özhaseki
2- İhsan Aslan, Mücahit Aslan
3- Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Nihat kınık
4- Hayati Yazıcı, Ahmet Kaplan, Fikret Seçen, dünürü Mehmet Çeker, Veysel Kadayıfçıoğlu,
5- Nurettin Canikli, Erol Olçok, Fatih Salihpaşaoğlu, Müge Anlı,
6- Mehmet Ersoy, Emine Ersoy,
7- Kıbrıs Havayolları, Terminal Yapı, Emrullah Turanlı, Alp Delimollaoğlu, Paşa Kasino, Vedat Erbaş, Kaan Kaner, Güliz Kaner,
8- Sinan Ateş cinayeti,
9- Kıbrıs Havalimaı, Bilal Erdoğan, Alican Kerimoğlu,
10- Halil Falyalı, Kadir Arslan (İst. Organize şube müdürü), Bülent Liçiz
11- Zehra Taşkesenlioğlu, Erdal Acar,
12- Mustafa Yılmaz- EPDK Başkanı,
13- Binali Yıldırım, Erkan Yıldırım, Erkan Şimşek, Mehmet Ağar, Süleyman Soylu, Metin Külünk, Hulusi Akar, İbrahim Kalın
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


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