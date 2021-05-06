Muhammed Şengezer: '26 yıllık özlemi bitireceğiz'

TFF 1. Lig'de forma giydiği son 4 maçta kalesini gole kapatarak Adana Demirspor'un liderliğe yükselmesinde büyük pay sahibi olan kaleci Muhammed Şengezer, son hafta mücadelesinde Menemenspor'u yenip şampiyon olarak 26 yıllık Süper Lig hasretlerine son vermek istediklerini söyledi.



Mavi-lacivertlilerin devre arasında Medipol Başakşehir'den kiraladığı 24 yaşındaki kaleci Muhammed Şengezer, AA muhabirine, teknik direktör Samet Aybaba'nın göreve gelmesiyle ligde çıkış yakaladıklarını belirtti.



Çok zorlu bir süreçten sonra ligde liderliğe yükseldiklerini kaydeden Muhammed, "14 puan fark vardı. Biz hariç kimse Adana Demirspor'un geriden gelip lider olacağına inanmıyordu. Samet hocamızın gelmesinin ardından konuşarak, anlaşarak ve çalışarak üstesinden geldik." diye konuştu.



Muhammed, henüz hiçbir şeyin bitmediğini aktararak, "Son Menemenspor maçımız kaldı. Her maça nasıl ciddiyetle çıkıyorsak inşallah Menemenspor karşılaşmasına da tam ciddiyetle, yüzde 100 konsantrasyonla çıkacağız. Allah'ın izniyle 26 yıllık özlemi bitirip Adana'ya döneceğiz." ifadelerini kullandı.



Muhammed Şengezer, deplasmanda galip gelmeleri halinde kendisi de dahil takımda birçok oyuncunun ilk defa şampiyonluk yaşayacağını belirterek, şunları kaydetti:



"En son şampiyonluk gördüğümde Bursaspor'da top toplayıcıydım. Geçen sene hedeflediğimiz şampiyonluğu burada yaşayacaktık ama olmadı. Geçen yıl son 6 maçı sakatlık nedeniyle kaçırdım, bu yıl da tekrar transfer olduktan sonra sakatlık yaşadım. Şimdi son 6 maça yetiştim. Nasipse şampiyonluğu buraya getireceğiz. Takımda motivasyon yüksek seviyede. Biz her maça hazırlandığımız gibi hazırlanıyoruz. Biraz daha motiveyiz aslında. Son 90 dakika, Allah nasip ederse yüzde 100'ümüzü verip 26 yıllık hasreti sona erdireceğiz."



Yaşadığı sakatlık nedeniyle 4'ü son maçlarda olmak üzere toplamda 5 karşılaşmada forma giyebilen ve bu mücadelelerde kalesini gole kapatan Muhammed, "Bu performans takım olarak iyi savunma yapmamızdan kaynaklanıyor. Ben elimden geldiğince kurtarışlar yapmaya çalışıyorum, takımıma yardım etmek istiyorum. İnşallah son maçımızı da gol yemeyerek ve goller atarak tamamlamak istiyoruz. Bu sadece benim başarım değil, komple takımın başarısıdır." diye konuştu.



