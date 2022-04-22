Muhammed Salah'tan geleceği için açıklama!

Premier Lig devi Liverpool'un yeni sözleşme konusunda henüz anlaşma sağlayamadığı Mısırlı yıldızı Muhammed Salah açıklama yaptı.



Sözleşme durumuyla ilgili gelen soruya Salah, "Ne olur bilmiyorum, bir yıl sözleşmem kaldı. Sanırım taraftarlar ne istediğimi biliyor. Mesele kesinlikle parayla ilgili değil. Nasıl olur ben de bilmiyorum. Kesin bir şey söyleyemem." dedi.



"BURADA EVİMDE GİBİ HİSSEDİYORUM"



Her zaman Liverpool'da kalmak istediğini belirten Mısırlı yıldız, "Bu kulüp benim için çok şey ifade ediyor. Burada futboldan aldığım zevki hiçbir yerden almadım. Kulüp için her şeyimi verdim ve bunu da herkes gördü. Birçok inanılmaz anım var. Burada kendimi evimde gibi hissediyorum." diyerek sözlerini noktaladı.



2023 yılında sözleşmesi sona erecek olan Muhammed Salah bu sezon Liverpool formasıyla çıktığı 42 maçta 30 gol ve 13 asist yaptı.





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