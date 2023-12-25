Muhammed Salah'tan, Gazze için paylaşım

Liverpool'un yıldız oyuncusu Muhammed Salah, sosyal medya hesabından Gazze için paylaşımda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; Imago
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Muhammed Salah'tan, Gazze için paylaşım
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25 Aralık 2023 17:15
Son güncelleme 25 Aralık 2023 18:20
İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'da forma giyen Muhammed Salah, İsrail'in saldırısı altındaki Filistinlilerin unutulmaması gerektiğini belirtti.

Mısırlı futbolcu Salah, X sosyal medya hesabından Noel dolayısıyla yaptığı paylaşımda, Gazze'de yaşanan saldırıları hatırlattı.

Noel'in ailelerin bir araya gelerek kutlama yaptığı bir zaman olduğunu kaydeden Salah,"Orta Doğu'da devam eden acımasız savaş, özellikle de Gazze'deki ölüm ve yıkımla birlikte bu yıl Noel'e büyük bir üzüntüyle giriyoruz." mesajını paylaştı.

Gazze'de yakınlarını kaybeden insanların acılarını paylaştığını vurgulayan Salah, "Lütfen onları unutmayın ve onların acılarına alışmayın. Mutlu Noeller." ifadelerini kullandı.

 

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