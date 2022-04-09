Muhammed Salah: 'Nasıl oynayacağımızı biliyoruz'

Liverpool'un yıldızlarından Muhammed Salah, ligdeki Manchester City maçı öncesi konuştu.



"DÖRT KUPAYI DA ALMAK İSTİYORUZ"



Salah, "Dört kupayı almak istiyoruz, daha önce bunu yapamadık. Bu sezon, bunu gerçekleştirmeye gerçekten çok yakınız ve iyi durumdayız. Premier Lig'deki son 10 maçımızı kazandık. Umarım önümüzdeki maçı da kazanabiliriz" dedi.



"NASIL OYNAYACAĞIMIZI BİLİYORUZ"



"Bu durumda baskı hissetmemelisiniz, keyif almalısınız" diyen Mısırlı yıldız, "Manchester City, bizden bir puan önde ve evinde oynuyor. Bence, bu onlara biraz avantaj veriyor. Ama, biz tecrübeliyiz ve takımımız 4-5 yıldır birlikte oynuyor. Büyük maçları nasıl oynayacağımızı biliyoruz" diye konuştu.



"KAYBETMEMEK EN ÖNEMLİ ŞEY"



"Umarım kazanırız" sözlerini kullanan 29 yaşındaki futbolcu, "Ama bana avantaj kimde diye soracak olsanız, Manchester City derim çünkü bir puan öndeler ve evlerinde oynayacaklar. Bizim için en önemli şey kaybetmemek." dedi.



"KLOPP BİZİMLE KONUŞTU"



Salah, son olarak, "Klopp bizimle konuştu ve anın tadını çıkarmamızı söyledi" diyerek açıklamasını tamamladı.





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