Muhammed Salah: 'Messi en sevdiğim Arjantinli'

Liverpool'un yıldız oyuncusu Muhammed Salah takımın bir diğer yıldızı Alexis Mac Allister'ın performansını değerlendirdi.



"SPOR SALONUNDA DAHA FAZLA ÇALIŞMALI"



Alexis Mac Allister'ın kendisine çok iyi baktığını söyleyen Muhammed Salah, "O çok iyi. Genel olarak iyi bir adam ve daha iyi olmaya çalışıyor. Spor salonunda kendini biraz zorlaması gerekiyor ama çok profesyonel, kendine bakıyor, iyi besleniyor ve iyi antrenman yapıyor. Sadece spor salonunda biraz daha çalışması gerekiyor ama genel olarak çok iyi." dedi ve şu sözlerle devam etti:



"Hayır, spor salonuna gidiyor ama orada daha fazlasını yapması gerekiyor. Benim fikrime göre."



"MESSI'Yİ SEVİYORUM"



Son olarak Mac Allister dışında en sevdiği Arjantinli'nin Lionel Messi olduğunu söyleyen Muhammed Salah şu sözlerle cümlelerini noktaladaı:



"Lionel Messi'yi seviyorum. Messi Messi'dir. Batistuta'yı da severim, bir keresinde onunla Arjantin'de tanışmıştım ve ondan soyadının yazılı olduğu bir tişörtü imzalamasını istemiştim. Ama evet Messi'yi seviyorum."



34 MAÇA ÇIKTI



Bu sezon Liverpool formasıyla 34 resmi maça çıkan Muhammed Salah bu karşılaşmalarda 22 gol, 13 asistlik skor katkısı sağladı.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU