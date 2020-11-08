Muhammed Salah, Jota-Firmino tartışmasına dahil oldu

Liverpool'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah, Jota'nın Firmino'nun ilk 11'deki yerini alması gerektiği ile ilgili fikirlerini paylaştı.

Haber; Sporx.com dış haberler
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Muhammed Salah, Jota-Firmino tartışmasına dahil oldu
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08 Kasım 2020 17:37
Liverpool'un sezon başında transfer ettiği ve son dönemde performansıyla taraftarının beğenisini kazanan Diogo Jota, Brezilyalı forvet Roberto Firmino'nun ilk 11'deki yerini tehdit ediyor. Liverpoollu Muhammed Salah da, iki oyuncunun başrolde olduğu tartışmaya dahil oldu.

Wolverhampton'dan yaklaşık 45 milyon avro bedelle bonservisini aldığı Jota, çıktığı 10 maçta 7 gol kaydederek Klopp'un gözüne girmeyi başardı.

"SİSTEM İÇİN KENDİNİ FEDA EDİYOR"

Liverpool taraftarlarının bu performans sonrası Jota'yı ilk 11'de görmek istemesine bir cevap da Salah'dan geldi.

Mısırlı yıldız açıklamasında; "Jota geldiğinden beri goller attı ve bize büyük yardımı oldu. Firmino'nun yerine ilk 11 başlaması gerektiği ile ilgili bir şey söyleyemem çünkü ben takımın teknik direktörü değilim. Yine de Firmino sistem için kendini feda ediyor ve bize birçok gol fırsatı yaratıyor. Onun yedek olması gerektiğini söyleyemem." dedi.

Roberto Firmino, bu sezon Liverpool formasıyla çıktığı 11 resmi maçta 1 gol ve 2 asist kaydetti.



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