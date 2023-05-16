Muhammed Salah durdurulamıyor!

SON 8 MAÇ: 7 GOL, 3 ASİST

Muhammed Salah, Leicester karşısında yaptığı 3 asistle beraber bu sezon oynadığı son 8 karşılaşmanın yedisinde gol katkısı yapmış oldu. Mısırlı yıldız oyuncu sırasıyla; Arsenal, Notthingham Forest, Tottenham, Fulham, Brentford'a 1'er, Leeds United'a ise 2 gol kaydetti. Son olarak Leicester'a karşı yaptığı 3 asistle performansını süsledi.

2025 yılına kadar Liverpool ile sözleşmesi bulunan yıldız oyuncu bu sezon çıktığı 49 karşılaşmada 30 gol, 14 asistlik performans sergiledi.

King Power stadyumunda oynanan maçta Liverpool, üstün bir oyunla Leicester City'i 3-0'lık skorla mağlup etti. Liverpool'un gollerini 33 ve 36'da Curtis Jones, 71'de Alexander Arnold kaydetti. Kırmızıların attığı üç golün asistini de yıldız oyuncusu Muhammed Salah yaptı.