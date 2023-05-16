Muhammed Salah durdurulamıyor!

Premier Lig'in 36. haftasında Leicester City deplasmanına çıkan Liverpool rakibini 3-0 mağlup etti. Muhammed Salah yaptığı 3 asistle galibiyetin mimarı oldu. Böylece yıldız oyuncu oynadığı son 8 karşılaşmada takımına 10 gol katkısı yaptı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Muhammed Salah durdurulamıyor!
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16 Mayıs 2023 15:53
Son güncelleme 16 Mayıs 2023 15:57
King Power stadyumunda oynanan maçta Liverpool, üstün bir oyunla Leicester City'i 3-0'lık skorla mağlup etti. Liverpool'un gollerini 33 ve 36'da Curtis Jones, 71'de Alexander Arnold kaydetti. Kırmızıların attığı üç golün asistini de yıldız oyuncusu Muhammed Salah yaptı.
 
SON 8 MAÇ: 7 GOL, 3 ASİST
 
Muhammed Salah, Leicester karşısında yaptığı 3 asistle beraber bu sezon oynadığı son 8 karşılaşmanın yedisinde gol katkısı yapmış oldu. Mısırlı yıldız oyuncu sırasıyla; Arsenal, Notthingham Forest, Tottenham, Fulham, Brentford'a 1'er, Leeds United'a ise 2 gol kaydetti. Son olarak Leicester'a karşı yaptığı 3 asistle performansını süsledi.
 
2025 yılına kadar Liverpool ile sözleşmesi bulunan yıldız oyuncu bu sezon çıktığı 49 karşılaşmada 30 gol, 14 asistlik performans sergiledi.
 
 
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