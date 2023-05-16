Muhammed Salah durdurulamıyor!

King Power stadyumunda oynanan maçta Liverpool, üstün bir oyunla Leicester City'i 3-0'lık skorla mağlup etti. Liverpool'un gollerini 33 ve 36'da Curtis Jones, 71'de Alexander Arnold kaydetti. Kırmızıların attığı üç golün asistini de yıldız oyuncusu Muhammed Salah yaptı.
SON 8 MAÇ: 7 GOL, 3 ASİST
Muhammed Salah, Leicester karşısında yaptığı 3 asistle beraber bu sezon oynadığı son 8 karşılaşmanın yedisinde gol katkısı yapmış oldu. Mısırlı yıldız oyuncu sırasıyla; Arsenal, Notthingham Forest, Tottenham, Fulham, Brentford'a 1'er, Leeds United'a ise 2 gol kaydetti. Son olarak Leicester'a karşı yaptığı 3 asistle performansını süsledi.
2025 yılına kadar Liverpool ile sözleşmesi bulunan yıldız oyuncu bu sezon çıktığı 49 karşılaşmada 30 gol, 14 asistlik performans sergiledi.