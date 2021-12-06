Muhammed Salah: "Barcelona iddiaları mutluluk verici"

Liverpool'un yıldız forveti Muhammed Salah, Barcelona iddiaları ve Ballon d'Or ödülü için konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Muhammed Salah: 'Barcelona iddiaları mutluluk verici'
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06 Aralık 2021 16:24
İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool'un yıldız futbolcusu Muhammed Salah, Barcelona söylentileri ve Ballon d'Or hakkında açıklamalarda bulundu.

Barcelona iddiaları için konuşan Salah, "Xavi'nin beni transfer etmek istediği şeklindeki söylentileri okudum. Barcelona gibi bir takımın benimle ilgilenmesi mutluluk verici ama Liverpool'da mutluyum. Şu an için burada kalmayı tercih ederim." dedi.

Bireysel ödüllerde sistemin adaletsiz olduğunu söyleyen Mısırlı forvet, "Bireysel ödüller verilirken farklı değerlendirmeler yapılır. Ödülü bir futbolcunun kazanması kimsenin incinmesi anlamına gelmez. Ancak ben bireysel ödüller sisteminin adaletsiz olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Kendisinin dünyanın en iyi futbolcusu olduğunu dile getiren yıldız isim, "İnsanlar farklı düşünebilir ama bana göre dünyanın en iyi futbolcusu benim. Ballon d'Or'u kazanmak istemediğimi söyleyemem. Ancak kazanamasam da sorun değil. Ben neyi istersem onu elde ederim. Bir gün kazanacağımı bildiğim için endişelenmiyorum." şeklinde konuştu.


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