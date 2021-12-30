Muhammed Naderi: 'Yüzde yüz penaltıydı'

Altay'da Muhammed Naderi, Beşiktaş maçı sonrası açıklamalarda bulundu.



Naderi yaptığı açıklamada, "Bir parantez açmak istiyorum. Ne yazık ki hakem penaltı pozisyonunda bana sarı kart gösterdi. Neden sarı kart verdiğini anlamadım. Yüzde yüz penaltıydı. Maçtan sonra da hakemin yanına gittim ve tekrar izlemesini söyledim. Maçtan sonra da soyunma odasında izledim ve ben yüzde yüz penaltı olduğunu düşünüyorum." dedi.



Zor maç olacağını bildiklerini belirten oyuncu, "Tabii ki Beşiktaş'a karşı zor maç olacağını biliyorduk. İki tarafın da önemli şansları oldu. Beşiktaş golü buldu. Bizim de pozisyonlarımız vardı ancak değerlendiremedik." diyerek sözlerini noktaladı.



Altay'da Muhammed Naderi 80. dakikada Rosier'in müdahalesiyle yerde kaldı ancak maçın hakemi Ali Şansalan pozisyonu hakemi aldatmaya yönelik hareket olarak değerlendirerek İranlı oyuncuya sarı kart gösterdi.





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