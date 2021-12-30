Muhammed Naderi: "Yüzde yüz penaltıydı"

Altay'da Muhammed Naderi, Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'a 1-0 mağlup oldukları maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Haber; Sporx.com
Abone Ol
Muhammed Naderi: 'Yüzde yüz penaltıydı'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
30 Aralık 2021 23:38
Altay'da Muhammed Naderi, Beşiktaş maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Naderi yaptığı açıklamada, "Bir parantez açmak istiyorum. Ne yazık ki hakem penaltı pozisyonunda bana sarı kart gösterdi. Neden sarı kart verdiğini anlamadım. Yüzde yüz penaltıydı. Maçtan sonra da hakemin yanına gittim ve tekrar izlemesini söyledim. Maçtan sonra da soyunma odasında izledim ve ben yüzde yüz penaltı olduğunu düşünüyorum." dedi.

Zor maç olacağını bildiklerini belirten oyuncu, "Tabii ki Beşiktaş'a karşı zor maç olacağını biliyorduk. İki tarafın da önemli şansları oldu. Beşiktaş golü buldu. Bizim de pozisyonlarımız vardı ancak değerlendiremedik." diyerek sözlerini noktaladı.

Altay'da Muhammed Naderi 80. dakikada Rosier'in müdahalesiyle yerde kaldı ancak maçın hakemi Ali Şansalan pozisyonu hakemi aldatmaya yönelik hareket olarak değerlendirerek İranlı oyuncuya sarı kart gösterdi. 


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.