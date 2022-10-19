Muhammed Karayılan, 2023 Muaythai Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor

Milli sporcu Muhammed Karayılan, 2023 Muaythai Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanmak için hazırlıklarını sürdürüyor.



Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde yaşayan Karayılan, 14 Ekim'de Gaziantep'te düzenlenen Spor Toto Muaythai Süper Ligi 7. Ayak 2. Grup final müsabakalarında şampiyon olarak milli takıma girmeye hak kazandı.



Şubat ayında İtalya'da düzenlenecek 2023 Muaythai Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek olan Karayılan, antrenörü ve Milli Takım Koordinatörü Ömer Uğur'un gözetiminde hazırlık yapıyor.



Lise yıllarında spora başladığını belirten Muhammet Karayılan, Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanmayı hedeflediğini söyledi.



Ülkesini en iyi şekilde temsil etmeyi hedeflediğini dile getiren Karayılan, şöyle konuştu:



"Bitlis Eren Üniversitesi Hizan Meslek Yüksekokulu Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Bölümü 2. sınıf öğrencisiyim. Ömer hocamla sıkı antrenmanlar yapıyoruz. Çok şükür şampiyon oldum ve milli takıma girmeye hak kazandım. İtalya'da yapılacak şampiyonada da başarılı olmak istiyorum. Başarımda çok büyük emeği olan Ömer hocama ve destek olan herkese çok teşekkür ediyorum."



Milli Takım Koordinatörü Ömer Uğur ise Karayılan'ın çok başarılı bir sporcu olduğunu, katıldığı şampiyonalarda önemli başarılara imza attığını ifade etti.



Avrupa Şampiyonası için hazırlıklara şimdiden başladıklarını anlatan Uğur, "Sporcumuz başarıları sayesinde şubat ayında İtalya'da yapılacak şampiyonaya katılmayı hak etti. Süper Lig şampiyonu olduktan sonra hiç durmadı ve sonraki gün hemen antrenmanlara başladı. Orada ülkemizi temsil edecek sporcularımız arasında yer alacak. İnşallah oradan da büyük başarılarla dönmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.





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