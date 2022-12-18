Beşiktaş'ta devre arası transfer dönemi için çalışmalar tam gaz devam ediyor. Teknik direktör Şenol Güneş'in 2022 Dünya Kupası'nda izleyip beğendiği Suudi Arabistan'ın yıldızı Muhammed Kanno hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor.Suudi Arabistan basını, "Beşiktaş, Kanno ile anlaşmaya çok yakın" haberini flaş olarak duyurdu. Haberde Türk ekibinin kendisine Avrupa futbolunda şans vermeyi teklif etmesinden sonra Kanno'nun, Al Hilal yöneticileri ile konuşarak bonservisini bedelsiz alma konusunda ikna ettiği iddia edildi.Haberde Kanno'nun özellikle güçlü fiziği ve orta sahadaki oyunu okuma kapasitesi ile Şenol Güneş'in ilgisini çektiğinden bahsedildi. Kanno'nun yıllarca formasını giydiği Al Hilal'i yarı yolda bırakmamak için alacaklarından vazgeçtiği de hatırlatıldı.28 yaşındaki başarılı oyuncunun sözleşmesini fesih eder etmez Türkiye'den Beşiktaş'la sözleşme imzalayacağı belirtildi. Al Hilal yönetiminin de Kanno'nun eğer Beşiktaş'ta tutunamazsa Al Nasr'a dönmesinin önüne geçmek için bir madde koydurmaya çalıştığı iddia edildi.Profesyonel kulüp kariyerinde bugüne kadar 195 maçta forma giye Kanno, bu periyotta rakip fileleri 21 kez havalandırırken, 16 da asist yaptı.37 gole direkt katkı sağlayan Suudi yıldız toplam 30 sarı, biri çift sarıdan 4 kez de kırmızı kart gördü.Şenol Güneş'in şartlarının araştırılmasını istediği başarılı futbolcunun, kulübü Al-Hilal ile 3 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor. Ancak Kanno'nun, Türkiye'den gelen ilgi üzerine harekete geçtiği, yıldız oyuncunun resmi teklifin yapılması durumunda gidişine izin verilmesini istediği ortaya çıktı.Merkez orta saha oyuncusu, 2017 yazında ülkesinin Al Hilal takımına transfer oldu. 5 yıldır bu takımda forma giyen 1.92'lik isim, Dünya Kupası'nda başarılı bir performans gösterdi. 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 1.2 milyon euro.Kanno, 2017 yılından bu yana görev yaptığı milli takımda da 40 karşılaşmada forma giydi. 2021'de Al-Hilal formasıyla şubat ayında ayak bileğinden sakatlanan Suudi oyuncu, 8 resmi karşılaşmada görev yapamadı.