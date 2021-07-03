Muhammed Hamza'dan altın madalya!

Muhammed Hamza Bakır, Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Muhammed Hamza'dan altın madalya!
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03 Temmuz 2021 22:18
Almanya'da devam eden Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası'nda Muhammed Hamza Bakır, grekoromen stil 130 kiloda altın madalyanın sahibi oldu.

Muhammed Hamza Bakır, Dortmund kentinde düzenlenen organizasyonda, finalde Ukraynalı Mykhailo Vyshnyvetskyi ile karşılaştı.

Rakibini 3-1 yenen milli güreşçi, Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.


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