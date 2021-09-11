Muhammed Gümüşkaya'ya forma şansı doğdu

Fenerbahçe'de İrfan Can veya Mesut'un oynamaması durumunda Muhammed Gümüşkaya forma giyebilir.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Muhammed Gümüşkaya'ya forma şansı doğdu
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11 Eylül 2021 09:54
Kanatlarda görev yapan Nazım ile Ferdi'nin sakatlıklarının sürmesi, Novak'ın da idman eksiği bulunması Muhammed Gümüşkaya'ya forma şansı doğurdu.

Vitor Pereira, genç öğrencisi ile son idmanlarda yakından ilgileniyor. 20 yaşındaki oyuncunun, Mesut ile İrfan'dan birinin tercih edilmemesi halinde yerli kontenjanında formayı kapmasının sürpriz olmayacağı belirtiliyor.

Bu sezon 4 maçta şans bulan ve 1 gol atan Gümüşkaya, performansıyla tam not almıştı. 


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