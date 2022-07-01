Muhammed Gümüşkaya'ya Belçika'dan talip çıktı

Fenerbahçe'de geçen sezonun ikinci yarısını Giresunspor'da kiralık olarak geçiren Muhammed Gümüşkaya'ya bu kez Belçika'dan talip çıktı.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; KVC Westerlo, Muhammed Gümüşkaya için harekete geçti.
Belçika temsilcisi, 21 yaşındaki futbolcuyu kiralık olarak transfer etmek için girişimlere başladı.
Genç futbolcunun transferinin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; KVC Westerlo, Muhammed Gümüşkaya için harekete geçti.
Belçika temsilcisi, 21 yaşındaki futbolcuyu kiralık olarak transfer etmek için girişimlere başladı.
Genç futbolcunun transferinin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.
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