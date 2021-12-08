Muhammed Gümüşkaya ile 5 yıllık imza

Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın gelişiyle A Takım'da görev almaya başlayan ve şansını iyi kullanan Muhammed Gümüşkaya ile sözleşme görüşmeleri sürüyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Muhammed Gümüşkaya ile 5 yıllık imza
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08 Aralık 2021 10:46
Muhammed Gümüşkaya
Muhammed Gümüşkaya
Fenerbahçe
Ferdi Kadıoğlu konusunda sona yaklaşan Fenerbahçe'nin yola devam dediği bir başka genç isim ise Muhammed Gümüşkaya…

Pereira'nın gelişiyle A Takım'da görev almaya başlayan ve şansını iyi kullanan 20 yaşındaki orta saha ile görüşmeler sürüyor. 30 Haziran 2023'e kadar sözleşmesi bulunan oyuncuya 5 yıllık sözleşme sunulacak. Oyuncunun bu teklife sıcak olduğu öğrenildi.

Muhammed bu sezon Avrupa'da 5 maçta Fenerbahçe formasını giyerken bir de gol attı. 

 


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