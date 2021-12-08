Muhammed Gümüşkaya ile 5 yıllık imza

Ferdi Kadıoğlu konusunda sona yaklaşan Fenerbahçe'nin yola devam dediği bir başka genç isim ise Muhammed Gümüşkaya…



Pereira'nın gelişiyle A Takım'da görev almaya başlayan ve şansını iyi kullanan 20 yaşındaki orta saha ile görüşmeler sürüyor. 30 Haziran 2023'e kadar sözleşmesi bulunan oyuncuya 5 yıllık sözleşme sunulacak. Oyuncunun bu teklife sıcak olduğu öğrenildi.



Muhammed bu sezon Avrupa'da 5 maçta Fenerbahçe formasını giyerken bir de gol attı.







