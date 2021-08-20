Muhammed Gümüşkaya: 'Fenerbahçeli doğdum'

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında konuk ettiği HJK Helsinki'yi 1-0 mağlup eden Fenerbahçe'de golün sahibi Muhammed Gümüşkaya, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.



Attığı gol hakkında konuşan genç futbolcu, "Ben Fenerbahçeli doğdum. Hayallerim yıllarca forma giymek. Gol attığım için çok mutluyum. Bu gol yarından sonra burada kalacak ve önüme bakacağım. Kendimi geliştirmek zorundayım, çalışmalara devam edeceğim. Yarın yeni maçlar, yeni hedefler başlayacak." ifadelerini kullandı.



- Muhammed Gümüşkaya ilk Avrupa maçında golle tanıştı



Fenerbahçe'nin altyapıdan yetiştirdiği Muhammed Gümüşkaya, HJK Helsinki karşısında takımını öne geçiren golü kaydetti.



Sarı-lacivertli 20 yaşındaki futbolcu, ilk Avrupa maçına HJK Helsinki karşısında çıkarken, şık bir golle Avrupa arenasına başladı.



Müsabakanın 62. dakikasında Mesut Özil'in yerine oyuna giren Muhammed, etkili bir performans ortaya koydu.



