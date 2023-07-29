Muhammed Furkan Özbek'ten 2 altın madalya

Milli halterci Muhammed Furkan Özbek, Romanya'da düzenlenen Gençler ve 23 Yaş Altı Halter Şampiyonası'nda 2 altın madalya elde etti.
Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre başkent Bükreş'te düzenlenen şampiyonada Türkiye'yi temsil eden Muhammed Furkan Özbek silkmede 185, toplamda 330 kiloluk dereceleriyle 2 altın madalya kazanma başarısı gösterdi.
Ay-yıldızlı sporcu koparmada ise 145 kiloluk derecesiyle 4. oldu.
Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre başkent Bükreş'te düzenlenen şampiyonada Türkiye'yi temsil eden Muhammed Furkan Özbek silkmede 185, toplamda 330 kiloluk dereceleriyle 2 altın madalya kazanma başarısı gösterdi.
Ay-yıldızlı sporcu koparmada ise 145 kiloluk derecesiyle 4. oldu.