Muhammed Furkan Özbek'ten 2 altın madalya

Gençler Avrupa Halter Şampiyonası'nda mücadele eden Muhammed Furkan Özbek 2 altın madalya kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Muhammed Furkan Özbek'ten 2 altın madalya
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29 Temmuz 2023 19:32
Milli halterci Muhammed Furkan Özbek, Romanya'da düzenlenen Gençler ve 23 Yaş Altı Halter Şampiyonası'nda 2 altın madalya elde etti.

Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre başkent Bükreş'te düzenlenen şampiyonada Türkiye'yi temsil eden Muhammed Furkan Özbek silkmede 185, toplamda 330 kiloluk dereceleriyle 2 altın madalya kazanma başarısı gösterdi.

Ay-yıldızlı sporcu koparmada ise 145 kiloluk derecesiyle 4. oldu.

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