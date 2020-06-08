Muhammed Elneny'ye Olympiakos talip oldu!

Beşiktaş'ın Arsenal'den kiraladığı Muhammed Elneny'ye Yunanistan ekibi Olympiakos talip oldu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Muhammed Elneny'ye Olympiakos talip oldu!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Haziran 2020 09:45
Beşiktaş'ta maaşını alamadığı gerekçesiyle siyah-beyazlı yönetimle sorunlar yaşayan Muhammed Elneny için yeni bir iddia gündeme geldi.

İngiliz basını, Yunanistan temsilcisi Olympiakos'un Beşiktaş'ın Arsenal'den kiraladığı Muhammed Elneny'ye imza attıracağını öne sürdü.

27 yaşındaki Mısırlı orta saha oyuncusunu kadroda düşünmeyen Arsenal'in, Olympiakos'a gerekli kolaylığı yapacağı vurgulandı.

Beşiktaş'ta toplam 28 resmi maça çıkan Muhammed Elneny, Atiba Hutchinson ile birlikte siyah-beyazlı takımın orta sahadaki vazgeçilmezlerinden biri oldu.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için