Beşiktaş'ta maaşını alamadığı gerekçesiyle siyah-beyazlı yönetimle sorunlar yaşayan Muhammed Elneny için yeni bir iddia gündeme geldi.
İngiliz basını, Yunanistan temsilcisi Olympiakos'un Beşiktaş'ın Arsenal'den kiraladığı Muhammed Elneny'ye imza attıracağını öne sürdü.
27 yaşındaki Mısırlı orta saha oyuncusunu kadroda düşünmeyen Arsenal'in, Olympiakos'a gerekli kolaylığı yapacağı vurgulandı.
Beşiktaş'ta toplam 28 resmi maça çıkan Muhammed Elneny, Atiba Hutchinson ile birlikte siyah-beyazlı takımın orta sahadaki vazgeçilmezlerinden biri oldu.
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İngiliz basını, Yunanistan temsilcisi Olympiakos'un Beşiktaş'ın Arsenal'den kiraladığı Muhammed Elneny'ye imza attıracağını öne sürdü.
27 yaşındaki Mısırlı orta saha oyuncusunu kadroda düşünmeyen Arsenal'in, Olympiakos'a gerekli kolaylığı yapacağı vurgulandı.
Beşiktaş'ta toplam 28 resmi maça çıkan Muhammed Elneny, Atiba Hutchinson ile birlikte siyah-beyazlı takımın orta sahadaki vazgeçilmezlerinden biri oldu.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın