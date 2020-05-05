Sezon başında İngiliz ekibi Arsenal'den kiralanan Muhammed Elneny, Ada temsilcisinde gözden çıkarıldı.
Topçular'da koronavirüs salgını nedeniyle, teknik direktör Mikel Arteta'nın özel talebi olmazsa, şu anda kiralık olarak gönderilen oyuncuların gelecek sezonda da kadroda tutulmayacağı belirtildi.
Arsenal, Elneny'yi önümüzdeki sezon kadroda düşünmezken, Beşiktaş da yeniden harekete geçmeye hazırlanıyor.
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Topçular'da koronavirüs salgını nedeniyle, teknik direktör Mikel Arteta'nın özel talebi olmazsa, şu anda kiralık olarak gönderilen oyuncuların gelecek sezonda da kadroda tutulmayacağı belirtildi.
Arsenal, Elneny'yi önümüzdeki sezon kadroda düşünmezken, Beşiktaş da yeniden harekete geçmeye hazırlanıyor.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın