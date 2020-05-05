Muhammed Elneny için Beşiktaş'a müjdeli haber

Beşiktaş'ın kiralık olarak kadrosuna bulunan Muhammed Elneny için İngiliz ekibi Arsenal kararını verdi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Muhammed Elneny için Beşiktaş'a müjdeli haber
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05 Mayıs 2020 08:07
Sezon başında İngiliz ekibi Arsenal'den kiralanan Muhammed Elneny, Ada temsilcisinde gözden çıkarıldı.

Topçular'da koronavirüs salgını nedeniyle, teknik direktör Mikel Arteta'nın özel talebi olmazsa, şu anda kiralık olarak gönderilen oyuncuların gelecek sezonda da kadroda tutulmayacağı belirtildi.

Arsenal, Elneny'yi önümüzdeki sezon kadroda düşünmezken, Beşiktaş da yeniden harekete geçmeye hazırlanıyor.

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