Muhammed Elneny, Arsenal için Beşiktaş'tan izin isteyecek

Beşiktaş'ın sezon başında Arsenal'den kiraladığı Muhammed Elneny bir yıl daha siyah-beyazlı formayı giymek istediğini yönetime bildirdi.Yıllık 2.5 milyon euro kazananda isteyeceği öğrenildi.Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın daha önce yönetimle görüşerek, maddi koşulların uygun olması halinde mutlaka kadroda tutulmasını istediği 27 yaşındaki yıldız futbolcu içinTürkiye'de çok mutlu olduğunu her fırsatta söyleyen Elneny'nin bunun yanı sıra Müslüman bir ülkede bulunmanın da kendisine huzur verdiğini ifade ettiği ortaya çıktı. Zaman zaman sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımlarda Kuran okuyan Elneny, dini vecibeler açısından da Türkiye'de kalmayı çok istediğini söyledi.Bu arada kendisi gibi Mısırlı olan Beşiktaş'ın eski oyuncusu Ahmed Hassan ile sıkı bir dostluğu bulunan Muhammed Elneny'nin, onun gibi Beşiktaş'ın tarihinde yer almak istediği vurgulandı. Maddi konularda yönetime çok fazla sıkıntı çıkarmayan Elneny'nin, yeni sezonda yine satın alma opsiyonuyla kiralık oynamak istediği aktarıldı.