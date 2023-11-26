Muhammed Dursun, ünvan maçında kemerin sahibi oldu

Muhammed Dursun, kıtalararası ağır siklet ünvan maçında rakibi Kamba Kazola'nın havalimanından ülkesine dönmesiyle ringe çıkmadan altın kemeri kazandı.



Kartal Hasan Doğan Spor Kompleksi'nde farklı sikletlerde kick boks şöleni yaşandı.



Muhammed Dursun, aylardır hazırlandığı ünvan maçı için rakibi Demokratik Kongolu Kamba Kazola ile ring mücadelesine çıkacaktı.



Muhammed Dursun'un rakibi Kamba Kazola ringe çıkmayı kabul etmeyerek karşılaşmadan çekildiğini bildirdi. Rakibinin ringe çıkmaması üzerine Dursun, müsabaka kemerini kazanarak zaferini Türkiye'ye armağan etti. Kamba Kazola'nın müsabakanın oynanacağı salona gelmeden yeniden havalimanına giderek Türkiye'den ayrıldığı belirtildi.



Maç ringde olmasa da kemer zaferi milli sporcu ve antrenörleri tarafından coşkuyla kutlandı. Türkiye'nin kick boks sporunda uluslararası alandaki önemli sporcularından Muhammed Dursun, ringe dahi çıkmadan kazandığı kemer ile adından bir kez daha söz ettirdi.



Zafer sonrası açıklamalarda bulunan Dursun, "Bu maç için 4 aylık hazırlık süreci geçirdim. İnanın burada dövüşerek, rakibimi nakavt ederek bu kemeri almak isterdim ama rakibimin yüz yüze gelmemesiyle benden korktuğunu çok net anlamıştım. İstanbul'a kadar gelip havaalanından kaçtıysa söyleyecek bir şey yok. Kemer burada, talip olan arkadaşları dövüşmek için bekliyorum" dedi.



Öte yandan milli sporcu, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde şiddetin önlenmesi için ringde mesajı "Büyük şampiyonlar kadınlara saygı gösterir" pankartı ile verdi.





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