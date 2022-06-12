Beşiktaş altyapısında geçmişte büyük beklentilere rağmen hayal kırıklığına neden olan Muhammed Demirci, Fanatik Gazetesi'ne verdiği röportajda çarpıcı ifadeler kullandı. 24 Erzicanspor formasıyla geride bıraktığımız sezonu 35 maçta 16 gol ve 10 asistle tamamlayan Demirci, şu anda Beşiktaş'ta parlayan isimlerden biri olan Emirhan İlkhan ve Fenerbahçe'nin yetenekli oyuncusu Arda Güler hakkında da yorum yaptı.



"SCHUSTER ŞAŞIRDI"



Muhammed Demirci, "Atletico Madrid maçı için İspanya'ya gittik. Hocamız Carvalhal. Schuster idmana ziyarete geldi, beni gördü ve "Sen nasıl hala oynamıyorsun. Seni oynatmıyorlar mı?" dedi. Beni kampa ilk götürdüklerinde 14-15 yaşındayım. 2 yıl aradan sonra böyle bir konuşma geçti aramızda. Galatasaray maçında 2-1 gerideyken direğe vurduğum top gol olsa, kariyerim bambaşka yerlere gidebilirdi. Beklenti çok fazlaydı. Standart biri gibi oynamama imkan yoktu. Birinden 1 isteniyorsa, benden 5 isteniyordu" ifadesini kullandı.



"ŞENOL GÜNEŞ'E KIRGINIM"



Demirci, Şenol Güneş'e kırgın olduğunu anlattı. Futbolcu, "Şenol Güneş döneminde şans bulamadım. Kiralık gittiğim Gaziantep'te maliyetim yüksek olduğu için kadro dışı kaldım. Kabus gibiydi. Sonrasında Beşiktaş'a döndüm ve şans verilmedi. Bilic bana binlerce defa "Gitme" dedi. Şimdiki aklım olsa gitmezdim. Süreç iyi yönetilemedi. Kırgınlığım var" diye konuştu.



EMİRHAN VE ARDA GÜLER YORUMU



Beşiktaş ve Fenerbahçe'de geleceğin yıldızları olarak nitelendirilen isimlerle ilgili de sorulara cevap veren Muhammed Demirci, "Benim Emirhan ve Arda Güler'e öneri verebilecek bir kariyerim olmadı. Çevrelerinde çok insan olduğunu düşünüyorum. Bizim o dönemde böyle bir imkan yoktu. Çevresinde ona yarar sağlayan insanlar olsun ve onları dinlesinler" dedi.



EMRE DEMİR BARCELONA'DA BAŞARILI OLUR MU?



Barcelona'ya gittiği dönemi hatırlatan Demirci, "O dönem iyi bir süreçti. Ben oraya mahallede arkadaşlarımla bir yere gidiyormuş gibi gittim. Çocuktum daha. Mahalle maçından farksızdı benim için. Aile konusunda olmadı, bazı başka sorunlar vardı. Olmadı. Karar verenler vardı benim başımda, doğrunun bu olduğunu düşünmüşler. Futbol anlamında hiç sorun yoktu. Bazen, 'Keşke orada kalsaydım' diyorum. Emre Demir şimdi olgun yaşta. Umarım başarılı olur ve bizleri gururlandırır" dedi.



KEREM AKTÜRKOĞLU İÇİN ÇARPICI YORUM



Erzincanspor'da başarılı işler yapan Muhammed Demirci, Galatasaray'a transfer olan ve sarı-kırmızılı ekipte öne çıkan oyunculardan birine dönüşen Kerem Aktürkoğlu için de konuştu. Demirci, "3. Lig'de şampiyon olduğumuzda ben ikinci devrede gelmiştim takıma. İlk devrede Kerem Aktürkoğlu yapacağının fazlasını yapmıştı. İkinci yarıda da yapmaya devam etti. Şampiyonlukta çok katkısı vardır. Galatasaray keşfetti, aldı. Alt liglerde Kerem gibi çok iyi futbolcular var. İlla ki dikkat çekmesi için çok skor yapması gerekiyor. Özellikle Anadolu takımlarının alt liglere bakması lazım. Çok genç ve yetenekli futbolcular var" açıklamasını yaptı.





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