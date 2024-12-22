Muhammed Cham'dan G.Saray maçı için açıklama

, "Gelişiyoruz. Aslında bizim için sezona zor bir başlangıç oldu. Değişim yaşandı. Yeni ekip, yeni oyuncular, yeni hoca. Alışmak için süre gerekiyordu. Son haftalarda daha iyi oynuyorduk, sonuca yansıtamadık sadece. Geçen hafta Galatasaray maçını domine ettik ama sonuca yansıtamamıştık. Bu sonuçla birlikte önümüz daha açık."