Muğlaspor'da 4 koronavirüs vakası

Misli.com 3. Lig ekibi Muğlaspor'da, teknik heyet, idari personel ve futbolcudan oluşan 4 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı bildirildi.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Misli.com. 3. Lig 4. Grup'ta 12. hafta mücadelesinde perşembe günü deplasmanda oynanacak Silivrispor maçı öncesinde takıma yapılan Kovid-19 testlerinin sonuçlandığı belirtildi.
Açıklamada, test sonucunda teknik heyetten 2 kişinin, 1 futbolcu ve 1 idari personelin koronavirüs testinin pozitif çıktığı, tedbirler kapsamında gerekli izole ve tedavi çalışmalarına başlandığı ifade edildi.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Misli.com. 3. Lig 4. Grup'ta 12. hafta mücadelesinde perşembe günü deplasmanda oynanacak Silivrispor maçı öncesinde takıma yapılan Kovid-19 testlerinin sonuçlandığı belirtildi.
Açıklamada, test sonucunda teknik heyetten 2 kişinin, 1 futbolcu ve 1 idari personelin koronavirüs testinin pozitif çıktığı, tedbirler kapsamında gerekli izole ve tedavi çalışmalarına başlandığı ifade edildi.