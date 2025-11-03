03 Kasım
Alanyaspor-Gaziantep FK
20:00
03 Kasım
Eyüpspor-Antalyaspor
20:00
03 Kasım
Rizespor-Karagümrük
20:00
03 Kasım
Iğdır FK-Bandırmaspor
17:00
03 Kasım
Esenler Erokspor-Arca Çorum FK
20:00
03 Kasım
Sunderland-Everton
23:00
03 Kasım
Real Oviedo-Osasuna
23:00
03 Kasım
Sassuolo-Genoa
20:30
03 Kasım
Lazio-Cagliari
22:45

Muğlaspor evindeki galayı galibiyette taçlandırdı

Muğlaspor, yenilenen Muğla Atatürk Stadı'ndaki ilk maçında Elazığspor'u 2-1 mağlup ederek hem galasını hem de geri dönüşünü zaferle kutladı.

calendar 03 Kasım 2025 13:35
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Muğlaspor evindeki galayı galibiyette taçlandırdı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



2'nci Lig Beyaz Grup'a bu sezon 18 yıl sonra dönen Muğlaspor, tribünleri yenilenen evi Muğla Atatürk Stadı'na aylar sonra kavuştuğu maçta Elazığspor'u 2-1 yenerek çifte bayram yaptı.

Evindeki galayı önemli galibiyetle taçlandıran yeşil-beyazlılara protokolde belediye başkanları, milletvekilleri, tüm siyasi partilerin temsilcileri de destek verdi ve yeşil-beyazlılar için güç birliği yaptı. Bu sezon daha önce rakiplerini Bodrum ve Denizli'de ağırlayan, iç sahadaki son 4 maçını kazanmayı başaran Muğlaspor, 20 puanla Play-Off hattındaki yerini sağlamlaştırdı.

BAŞTAN AŞAĞI YENİLENDİ

Yenileme projesi kapsamında Muğla Atatürk Stadyumu, 6 bin kişilik yeni tribün kapasitesi, 3 adet antrenman salonu, 22 seyir locası, protokol ve basın tribünleri, toplantı salonları, Süper Lig standartlarında soyunma odaları, protokol, basın, temsilci ve antrenör odaları, canlı yayın ve basın salonları ile uluslararası standartta atletizm pistine kavuştu.


BAŞKAN ARAS'TAN TEŞEKKÜR VE TEBRİK

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yeni haftaya güzel bir gelişme ile başladıklarını belirterek, "Muğlaspor'umuzun bizleri gururlandıran başarılarının devamını diliyorum. Muğla Atatürk Stadyumu yenilenme projesinde emeği geçen herkese; başta Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Sayın Osman Aşkın Bak, Muğla Valisi Sayın Dr. İdris Akbıyık, Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Sayın Musa Kazım Açıkbaş ve Muğlaspor Başkanı Sayın Menaf Kıyanç olmak üzere, yürekten teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 11 9 2 0 25 5 29
2 Fenerbahçe 11 7 4 0 21 8 25
3 Trabzonspor 11 7 3 1 17 7 24
4 Samsunspor 11 5 5 1 17 11 20
5 Göztepe 11 5 4 2 13 6 19
6 Beşiktaş 11 5 2 4 18 15 17
7 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
8 Konyaspor 11 4 2 5 18 18 14
9 Başakşehir 11 3 4 4 12 9 13
10 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
11 Kocaelispor 11 3 2 6 10 15 11
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 11 2 4 5 11 15 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Kayserispor 11 1 6 4 11 24 9
16 Gençlerbirliği 11 2 2 7 10 16 8
17 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.