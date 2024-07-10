Muğlaspor, Emre Akbulut'u aldı

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup temsilcisi Muğlaspor dış transferde son olarak Bornova 1877 forması giyen orta saha Emre Akbulut'u transfer etti.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Muğlaspor, Emre Akbulut'u aldı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Temmuz 2024 15:38
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup temsilcisi Muğlaspor dış transferde son olarak Bornova 1877 forması giyen orta saha Emre Akbulut'u kadrosuna kattı.

Geride kalan sezonda Bornova 1877 forması altında 28 maça çıkan Emre Akbulut, 4 gol kaydetti. Orta saha ve kanatta görev yapan 24 yaşındaki futbolcu Aydınspor 1923'te profesyonel olurken Etimesgut Belediyespor, İskenderunspor, Aydın Yıldızspor, Kuşadasıspor, Darıca Gençlerbirliği, Efeler 09 SFK ve Bornova 1877 formalarını da giydi.

Yeşil-beyazlıların, geçtiğimiz sezon Batman Petrolspor'da şampiyonluk yaşayan stoper Yalçın Eycan Kaya ile de anlaşmaya vardığı öğrenildi.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery