Muğlaspor, Ankaraspor'u penaltılarla eledi!

Türkiye Kupası'nda 4. tur mücadelesinde Ankaraspor, Muğlaspor'u konuk etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Muğlaspor, Ankaraspor'u penaltılarla eledi!
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24 Kasım 2020 20:35
Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda normal ve uzatma süresi 1-1 biten  maçta Muğlaspor, penaltı atışlarında Ankaraspor'a 3-0 üstünlük sağlayarak 5. tura yükseldi.
 Stat: Osmanlı

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Kağan Yıldızlar, Bedirhan Soydemir 

Ankaraspor: Kerem Vergilier, Enes Eliaçık (Dk. 78 Muzaffer Doğan), Gökhan Akkan, Tunahan Keskin, Tamer Aşık (Dk. 46 Ali Rıza Kılıç), Fatih Kızılkaya (Dk. 117 İlhami Siraçhan Nas), Halil İbrahim Esen (Dk. 70 Mehmet Tuğrul Başkan), Emre Can Atila (Dk. 70 Doğukan Efe), Bulbwa (Dk. 88 Basit Abdulrahman Umar), Furkan Eliaçık, Hacı Ömer Doğru 

Muğlaspor: Nusret Can Körümdük, Bayram Enes An (Dk. 56 Polat Ertek), Cantürk Güngör, Burak Yılmaz (Dk. 117 Buğrahan Yılmaz), Erol Aydın (Dk. 84 Barış Sungur), Atakan Akbulut, Zeki Sinanoğlu (Dk. 56 Muhammed Emel), İbrahim İçuz (Dk. 117 İlkay Gül), Asım Aksungur (Dk. 56 Nizamettin Emirhan Kılıç), Ömer Faruk Canbirdi, Emre Yıldırım 

Goller: Dk. 21 Hacı Ömer Doğru (Ankaraspor), Dk. 79 Burak Yılmaz (Muğlaspor) 

Sarı kartlar: Dk. 86 Nizamettin Emirhan Kılıç, Dk. 90+4 Barış Sungur, Dk. 115 Cantürk Güngör, Dk. 120 Buğrahan Yılmaz (Muğlaspor)



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