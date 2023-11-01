Muğlaspor'a tecrübeli orta saha

Bölgesel Amatör Lig ekibi Muğlaspor, Zonguldak Kömürspor'dan 33 yaşındaki orta saha oyuncusu Savaş Yılmaz'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Muğlaspor'a tecrübeli orta saha
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01 Kasım 2023 14:57
Bölgesel Amatör Lig (BAL) 5'inci Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Muğlaspor, 2'nci Lig ekiplerinden Zonguldak Kömürspor'un Süper Lig patentli 33 yaşındaki orta saha oyuncusu Savaş Yılmaz'ı kadrosuna kattı.

Kariyerinde Süper Lig'de Kayserispor, Samsunspor; 1'inci Lig'de Boluspor, Manisaspor, 1461 Trabzon, Adana Demirspor gibi kulüplerde forma giyen oyuncuyla ilgili Muğlaspor Başkanı Menaf Kıyanç, "Savaş'ın kariyeri başarılarla dolu. Takımımıza güç katacak. Gece - gündüz demeden çalışıyoruz. Muğlaspor'u hak ettiği yere taşıyacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Taraftarlarımızın desteğiyle bu sezon mutlu sona ulaşacağız" ifadelerini kullandı.

 
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