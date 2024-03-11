Muğlalı bedensel engeli sporcu zirvede

Muğlalı 18 yaşındaki lise öğrencisi Elif Ülkü Yiğit, Sakarya'da gerçekleştirilen Okul Sporları Bedensel Engelliler Yüzme Şampiyonası'nda gençler kategorisinde 2 altın ve 2 gümüş madalya kazandı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Muğlalı bedensel engeli sporcu zirvede
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11 Mart 2024 14:13
Muğla Şehit Altuğ Pek Anadolu Lisesi öğrencisi Elif Ülkü Yiğit, 6-7 Mart tarihlerinde Sakarya'da düzenlenen yarışmaya damga vurdu.

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcusu Elif Ülkü, 100 metre sırtüstü ve 100 metre kurbağalamada birinci, 50 metre serbest stil ile 100 metre serbest stilde ikinci olarak 2 altın ve 2 gümüş madalya kazanarak Türkiye şampiyonu oldu.

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