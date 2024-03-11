Muğlalı bedensel engeli sporcu zirvede

Muğla Şehit Altuğ Pek Anadolu Lisesi öğrencisi Elif Ülkü Yiğit, 6-7 Mart tarihlerinde Sakarya'da düzenlenen yarışmaya damga vurdu.



Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcusu Elif Ülkü, 100 metre sırtüstü ve 100 metre kurbağalamada birinci, 50 metre serbest stil ile 100 metre serbest stilde ikinci olarak 2 altın ve 2 gümüş madalya kazanarak Türkiye şampiyonu oldu.





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