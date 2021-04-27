Muğla'da yat yarışları ertelendi

HDI Loryma ve Sailing Time Cup Yat Yarışları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında ileri bir tarihe ertelendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Muğla'da yat yarışları ertelendi
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27 Nisan 2021 14:45
Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenmesi planlanan HDI Loryma ve Sailing Time Cup Yat Yarışları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında ertelendi.

Marmaris Uluslararası Yat Kulübünden (MIYC) yapılan açıklamada, "1-7 Mayıs 2021'de HDI Loryma Cup ve 8-14 Mayıs 2021'de düzenlemeyi planladığımız Sailing Time Cup yarışlarımız, Kovid-19 salgını nedeniyle tam kapanma genelgesi kapsamında ileri bir tarihe ertelenmiştir. İlgili yarışların güncel tarihleri ilerleyen günlerde açıklanacaktır." ifadesi kullanıldı.

Öte yandan, MIYC Kış Trofesi 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. ayak yarışları da salgın dolayısıyla önce ertelenmiş, sonrada iptal edilmişti.


 



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