Müge ve Gülşen ayrıldı mı? Müge ile Gülşen neden ayrıldı?

Uzun bir süre boyunca ekranlarda yer alan '2. Sayfa' programından beklenmeyen bir karar geldi. Programın 18 yıllık sunucusu Gülşen Yüksel Salt, hem ekranlara veda ettiğini hem de '2. Sayfa'nın sona erdiğini açıkladı.

Son kez Müge Dağıstanlı ile TV8 ekranlarında izleyici karşısına çıkan Gülşen Yüksel, yeni yıl dilekleriyle birlikte konuyla ilgili duygusal bir açıklama yaptı:

"2024 hepimize sağlık, mutluluk getirsin. Eksilmeden, çoğaldığınız bir yıl olsun. Yeni başlangıçlarla umut dolu olsun. 2024'e biz de yeni başlangıçlar, yeni projeler, yeni heyecanlarla giriyoruz. '2. Sayfa' ekranlara veda ederken; kardeşim Müge 'Aramızda Kalmasın' programı ile sabahlara damga vurmaya devam edecek. Burada beraber olmasak da biz zaten birlikteyiz. Dostluğumuz ölene kadar. Bunu her zaman da söylüyoruz. Bu ekranda kardeşimi sizlere emanet ediyorum. Hoşça kalın..."

Müge Dağıstanlı da 18 yıllık partnerini duygusal bir konuşmayla uğurladı:

"18 yılı burada özetlemem çok zor. 18 yıl önce bir yaz günü bir iş başlattık. Adını da 2. Sayfa koyduk. Deseydiniz ki 'bu kadar büyüyecek, bu kadar güçlü olacak mı?' diye hiç öyle planlarımız, programlarımız yoktu. Zaman içinde kariyer, başarı ve sayısı 100'e varan ödülü kazanırken biz bunun içine kardeşliği, dostluğu, sırdaşlığı da koyduk. Bunlar para, kariyer ve reytingden çok daha önemli şeylerdi.

Bu kadar tutulmamızın sebebi de başta siz olmak üzere, sevilmekti... Bize büyüklerimiz 'öyle şeyler yapın ki, düşmanlarınız bile size saygı duysun' dedi. Gülşen hep 'Müge öyle bir şey yapalım ki, zirvede bırakalım' diyordu. Gülüyorduk... Şu an geldiğimiz noktayı magazin televizyon gazeteciliği adına zirve olarak değerlendiriyorum. Zirvede bırakalım diyorduk, o gün bugünmüş... Ama bıraktığımız falan yok. Gülşen kısa bir mola istedi. Bunu uzun bir zaman önce söyledi. Aramızdaki dostluk bağı hiçbir zaman bitmeyecek. Sadece kısa bir mola efendim. Hoşçakalın..."

Müge Dağıstanlı Erdoğan, 2024 yılında 'Aramızda Kalmasın' programı ile ekranlara gelecek. Deneyimli gazeteci, Milliyet yazarı Ali Eyüboğlu da Müge Dağıstanlı'ya eşlik edecek.