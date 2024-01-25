Haber Tarihi: 25 Ocak 2024 09:50 - Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2024 09:50

Müge ile Gülşen neden ayrıldı? Aramızda Kalmasın Müge ile Gülşen ayrıldı mı?

Müge ve Gülşen neden ayrıldı? Aramızda Kalmasın Müge ile Gülşen ayrıldı mı sorusu TV8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programının yayında olmamasının ardından merak konusu oldu. Müge Dağıstanlı Erdoğan ile program sunan Gülşen Yüksel Salt, ekranlara veda etti. 2.Sayfa'nın da bittiği duyurulurken, Müge Dağıstanlı'nın yeni programı ve sunucu partneri de belli oldu

Müge ile Gülşen neden ayrıldı? Aramızda Kalmasın Müge ile Gülşen ayrıldı mı?
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Uzun bir süre boyunca ekranlarda yer alan '2. Sayfa' programından beklenmeyen bir karar geldi. Programın 18 yıllık sunucusu Gülşen Yüksel Salt, hem ekranlara veda ettiğini hem de '2. Sayfa'nın sona erdiğini açıkladı.

MÜGE GÜLŞEN AYRILDI MI?

2023'ün son günlerinde ekrana çıkan Gülşen Yüksel, 2. Sayfa programına veda ettiğini duyurdu. "2024'e biz de yeni başlangıçlar, yeni projeler, yeni heyecanlarla giriyoruz" diyen Gülşen Yüksel, Müge Dağıstanlı'ya veda etti. 2. sayfa Gülşen neden yok, Müge Gülşen ayrıldı mı?

ARAMIZDA KALMASIN GÜLŞEN NEDEN AYRILDI?

Yılların ikilisi Müge ile Gülşen ayrıldı. Ünlü şarkıcı İrem Derici ise geçtiğimiz günlerde konuya dahil olarak Müge ile Gülşen'in neden ayrıldığı konusunda ortaya bomba bir iddia attı ve 'dolandırıcılık' iddialarını gündeme getirdi. Müge ve Gülşen ise soruları cevapsız bıraktı. TV8 Müge ve Gülşen neden ayrıldı? 2. sayfa neden bitti? Gülşen Yüksel neden ekranlarda yok?

MÜGE VE GÜLŞEN İLE 2. SAYFA PROGRAMI NEDEN BİTTİ?

Gülşen Yüksel hakkında konuşulan bu iddialar henüz doğrulanmadı. Gülşen ise veda ederken herhangi bir suçlama yapmadı.Yeni proje mesajını veren Gülşen Yüksel hakkındaki bu iddialar gündemdeki yerini ise koruyor.

Müge Dağıstanlı ise yoluna, 'Aramızda Kalmasın' programında gazeteci Ali Eyüboğlu ile devam edecek.





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