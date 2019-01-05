Muğdat Çelik için Terim'in kararı bekleniyor

Transfer çalışmaları kapsamında'i kiralık olarak tekrar takımda görmek isteyen, Galatasaray yönetiminin kararını vermesini beklerken, menajerlerin önerdiği Ankaragücü'nden sağ açık Bifouma için de pazarlıklar son hız devam ediyor.Defansa takviye için çalışmalarını hızlandıran yeşil-siyahlı yönetim, İskoç ekibi Hibernian'dan ayrılan, bonservisi elinde olan Efe Ambrose'yle de anlaşmak üzere. Beşiktaş'ın Adana Demirspor'a kiraladığı forvet Orkan Çınar ve Kayserispor Sloven ön libero Rajko Rotman da gündemde. Akhisarspor, Malmö'de forma giyen ön libero Bonke Innocent'i da listesine aldı.Bu arada Akhisarspor'da kadro dışı bırakılan Yevhen Seleznov La Liga ekibi Malaga'ya transfer oldu. Yıldız futbolcunun sağlık kontrolünden geçtikten sonra imza atacağı iddia edildi. Akhisarspor golcü oyuncu için Malaga'dan 500 bin Euro alacak. Seleznov'un yerine forvet arayan Ege temsilcisinin Polonya ekibi Legia Varşova'dan Michal Kucharczyk ile anlaştığı öğrenildi.