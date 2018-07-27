Muğdat Çelik hayran bıraktı

Galatasaray'ın bonservis ödemeden Akhisar'dan kadrosuna kattığı Muğdat Çelik, tartışma konusu olmuştu.28 yaşındaki futbolcu, Sakarya ile önceki gün oynanan hazırlık maçında attığı gol ve performansıyla öne çıkarken, teknik ekipten de tam puan altı.Muğdat Çelik, İsviçre kampında da çalışkanlığı ile Fatih Terim'den tam puan alan isimlerden biri olmayı başarmıştı.