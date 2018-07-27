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Muğdat Çelik hayran bıraktı

Galatasaray'ın bonservis bedeli ödemeden kadrosuna kattığı Muğdat, hem hazırlık kampında hem son oynanan Sakaryaspor maçında performansıyla alkış aldı.

Muğdat Çelik hayran bıraktı
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27 Temmuz 2018 10:28
Galatasaray'ın bonservis ödemeden Akhisar'dan kadrosuna kattığı Muğdat Çelik, tartışma konusu olmuştu.

28 yaşındaki futbolcu, Sakarya ile önceki gün oynanan hazırlık maçında attığı gol ve performansıyla öne çıkarken, teknik ekipten de tam puan altı.

Muğdat Çelik, İsviçre kampında da çalışkanlığı ile Fatih Terim'den tam puan alan isimlerden biri olmayı başarmıştı.



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