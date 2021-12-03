Müfettişler Ronaldo transferini de araştırıyor!

İtalyan ekibi, Torino Mahkemesi Başsavcılığı tarafından kulüp ve mevcut bazı yöneticiler Andrea Agnelli, Pavel Nedved, Stefano Cerrato ve Cesare Gabasio aleyhinde devam eden soruşturmalara ilişkin yeni bir arama ve el koyma emrinin tebliğ edildiğini duyurdu.



Juventus, Cristiano Ronaldo'nun Manchester United'a transferinin de sahte muhasebe soruşturmasının bir parçası olarak savcının radarında olduğunu duyurdu.



Torino ekibi yaptığı açıklamada, "Daha önce açıklandığı gibi, şirket, muhasebe ilkelerine uygun olarak finansal raporların hazırlanmasını düzenleyen kanun ve yönetmeliklere uygun hareket ettiğine inandığından, kendisini ilgilendiren herhangi bir yönü açıklığa kavuşturmak için müfettişler ile işbirliği yapmaktadır. Juventus, futbol endüstrisindeki uluslararası uygulamalara ve piyasa koşullarına uygundur" ifadeleri kullanıldı.



Juventus avukatı Maurizio Bellacosa ANSA'ya verdiği demeçte, "Arama emri, Cuma günü bildirilen önceki tedbirin araştırma hipotezlerini değiştirmiyor." dedi.



Maurizio Arrivabene ve Juventus'un U23 takımının direktörü Giovanni Manna da dahil olmak üzere mevcut direktörlerinin çoğu bu hafta Torino savcısı tarafından sorgulandığı belirtildi.



Ayrıca, müfettişlerin Cristiano Ronaldo ve Juventus'un anlaşmaya vardıkları 'gizli bir belgeyi' araştırdıkları ve bu nedenle yakın zamanda yıldız forvetin menajeri Jorge Mendes'i de sorgulayabileceği ifade edildi.





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