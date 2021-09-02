Dünya Kupası Elemeleri A Grubu'nda Portekiz, sahasında İrlanda Cumhuriyeti ile karşı karşıya geldi.



Estadio Do Algarve de oynanan maçı Portekiz, uzatmalarda 2 gol atarak 2-1 kazandı ve uzun süre hafızalardan silinmeyecek bir galibiyete Cristiano Ronaldo sayesinde imza attı.



Maçın 15 dakikasında penaltı kaçıran Cristiano Ronaldo'ya İrlanda'nın yanıtı 45'te Egan ile oldu ve konuk ekip ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.



İkinci yarıda Portekiz ve Cristiano Ronaldo deyim yerindeyse son dakikaya kadar bekledi. Dakikalar 90'a geldiğinde Ronaldo, Gonçalo Guedes'in asistini gole çevirerek maça dengeyi getirdi. 90+6'ya gelindiğinde ise Ronaldo bir gol daha atarak galibiyeti getirmeyi başardı.



TÜM ZAMANLARIN EN GOLCÜSÜ



Cristiano Ronaldo bu maçtaki golleriyle tüm zamanların en çok milli gol atan futbolcusu oldu. 180 maçta 111 gole ulaşan Ronaldo, böylelikle erişilmesi güç bir rekora daha imza atmayı başardı.



