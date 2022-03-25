Mucize oldu, Kuzey Makedonya İtalya'yı eledi

2022 Dünya Kupası Elemeleri play-off yarı finalinde Kuzey Makedonya, İtalya'yı 1-0 mağlup ettti ve finale yükseldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Mucize oldu, Kuzey Makedonya İtalya'yı eledi
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25 Mart 2022 00:42
2022 Dünya Kupası Elemeleri play-off yarı final mücadelesinde İtalya ile Kuzey Makedonya karşı karşıya geldi.

Renzo Barbera Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Kuzey Makedonya son dakika golüyle 1-0 kazandı ve son Avrupa Şampiyonu İtalya'yı eleyerek play-off finaline yükseldi.

Karşılaşmada Kuzey Makedonya'ya galibiyeti getiren golü 90+2'de Trajkovski kaydetti. Böylelikle İtalya 2018'in ardından 2022 Dünya Kupası'nı da kaçırarak üst üste iki Dünya Kupası kaçırmış oldu.

Bu sonuçla Kuzey Makedonya, Dünya Kupası play-off finalinde Portekiz ile eşleşmiş oldu. Bu eşleşme ise 29 Mart'ta oynanacak.

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