Mucize Doktor yeni bölüm izle FOX HD full yayın kesintisiz, canlı Mucize Doktor Çarşamba youtube tek parça

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Mucize Doktor yeni bölüm tanıtımına göre yaşananlar izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Merakla beklenen 48. bölümde Ali'nin başına gelenler takipçileri tarafından bekleniyor. İzle Mucize Doktor 48. bölüm full FOX TV yayın 4 Şubat Perşembe Mucize Doktor dizisinde son bölüm büyük ilgi çekti ve 48. bölüm yeni bölüm merakla izleyiciler tarafından takip ediliyor. İzle tek parça full Mucize Doktor detayları ile ilgili bilgiler özet neler oldu konularını okuyabilirsiniz. Yeni bölüm Mucize Doktor 48. son bölüm canlı takip full detaylarıyla ekranlara geliyor.Ali, Vuslat'ın omuzlarına yüklediği muhbirlik görevi altında ezilmektedir. Bu sırada yeni yönetimden zarar gören Tanju ve Beliz gibi birçok kişi Vuslat'a karşı gizliden gizliye diş bilemekte ama kimsenin elinden bir şey gelmemektedir. Baskıya daha fazla dayanamayan Ali sonunda muhbirlik yapar ve Ferman'la araları açılır. Ali'nin yaşadıklarına daha fazla kayıtsız kalamayan Adil, ilk kez Vuslat'a karşı bir girişimde bulunur. Ama Vuslat'ı indirmek hiç de kolay olmayacaktır.Yarı maaşla çalışmaya razı olan asistanların önünde şimdi son derece zorlu, 36 saatlik bir nöbet vardır. Sinirler gerilmeye başlayınca Ferman ve Ali kavga ederler. Diğer taraftan annesiyle anlaşan Ezo, Ali'ye veda etmeye mecbur kalır. Zorlu nöbetin sonuna geldiğimizde, bir asistan siciline yeni cezalar ekleyecek, bir diğeri başasistan olacak, Beliz'se sürpriz bir teklif alacaktır.Berhayat Hastanesi ekonomik bir darboğazdadır ve yeni cerrahi şefi olan Ferman, asistanlarından üçünü işten çıkarmak zorundadır. Tanju, en güçlü adayın Ali olduğuna inanır ve onun baskısıyla Ferman, Ali'ye kendi vakasını verir. İlk kez bir vakanın bütün sorumluluğunu üstlenen Ali çok mutludur, hatta Ezo'nun başına bir sürü iş açması bile keyfini kaçıramaz. Başta üst kademenin gizli tuttuğu bu işten çıkarma meselesi daha sonra herkesçe öğrenilir ve bütün hastanede kıyasıya bir rekabet başlar. Sonunda kazanan kim olacaktır? Mucize Doktor yeni bölümüyle Perşembe 20.00'de FOX'ta!Ferman, Nazlı ve Ali prestijli bir ödül için yurtdışında bir konferansa gitmektedir. Ama Ezo herkese sürpriz yapıp aynı uçağa binince daha en başından ortalık karışır. Diğer tarafta mahkemeye çağırılan Tanju, cerrahi bölümü Demir ve Doruk'a emanet etmek zorundadır. Acile kritik durumda bir hasta getirilince Demir ve Doruk'un Tanju'dan habersiz harekete geçmekten başka şansı kalmaz. Aynı sırada uçaktaki yolcular gizemli bir hastalığa yakalanmaya başlar. Zaman hem Demir'le Doruk hem de uçaktaki yolcular için süratle daralırken herkes limitinin sonuna kadar test edilir. Ve sonunda ölümle burun buruna gelenler kendilerini bile şaşırtacak itiraflarda bulunacaktır.Dizi Mucize Doktor'un tüm bölümleri, en önemli anları, fragmanları resmi Youtube kanalında yayınlanıyor.Hastaneyi düze çıkarabilmek için daha cüretkâr ameliyatlar yapmaları gerektiğine hükmeden Tanju, Ferman'ı Ali'ye karşı doldurmaya devam eder. Ferda'nın konferanstan dönüşü Tanju'nun ekmeğine yağ sürer ve Ferman'la Ferda daha önceki iddianın rövanşına tutuşurlar. Birbirinden zorlu, hatta daha ameliyatı bile keşfedilmemiş vakalar süratle tırmanırken Nazlı, Ali'nin biriyle görüştüğü dedikodularına kulak asmamaya, Ali de yataktan bile çıkamayan Ezo'yu ayağa kaldırmaya çalışır. Sonunda acı gerçekler gün yüzüne çıkacak ve Berhayat Hastanesi'nde kozlar bir kez daha paylaşılacaktır.Taner ÖlmezOnur TunaSinem ÜnsalSeda BakanHazal TüresanMurat AygenFırat AltunmeşeHakan KurtaşHayal KöseoğluBihter DinçelKorhan HerduranReha ÖzcanBerhayat Hastanesi olarak Mucize Doktor dizisinde geçen hastanenin gerçek hayatta olmadığı biliniyor. Dizide Berhayat Hastanesi olarak görülen yer İstanbul Pendik'te bulunan Medical Park Hastanesi'dir.FOXTV'de yayınlanan dizi Mucize Doktor gerçekte Güney Kore'de izleyici ile buluşan bir diziden uyarlamadır. Dizi Amerika Birleşik Devletleri tarafından da uyarlanmış ve ismi "Good Doctor" olarak yayınlanmıştır. Mucize Doktor'un ABD uyarlamasında ayrıca sinema filmi de çekilmiştir.İlgi çeken bölümlerin en yenisinde Mucize Doktor son bölüm sonrasında Mucize Doktor canlı izle diyerek ekran başına kilitlenen vatandaşlar seyirci olarak meraklı bekleyişte. Mucize Doktor izle canlı yayın 46. bölüm, Mucize Doktor'un 46. bölümünü izlemek istiyorum diyenler için televizyon başında yerini alma zamanı geldi.Yeni bölümde yine birbirinden önemli maceralar Mucize Doktor 48. bölüm 4 Şubat Perşembe FOX TV'de saat 20:00'de yapılacak.