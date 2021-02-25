Mucize Doktor izle FOX yeni bölüm 25 Şubat Perşembe

MUCİZE DOKTOR 51. BÖLÜM İZLE PERŞEMBE CANLI YAYIN İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN



Ali, ulaşılamaz bir yerde sıkışmış kalmıştır ve herkes çaresizdir. Bu sırada Vuslat hastaneyi normal işleyişine döndürmek adına sert yaptırımlar uygulamaya başlar. Ama Ferman ve Nazlı, Ali'ye ulaşmak için son bir girişimde bulunur ve Vuslat'ın oklarının hedefi olurlar. Bu sırada Adil'in vefatını öğrenen Ezo, Ali'yle konuşmakta kararlıdır. Ama onun da tedavisi bitmeden klinikten çıkması yasaktır. Sonunda Berhayat Hastanesi'nde değişim rüzgarları yine esecek ve ancak şanslı bir azınlık istediğine ulaşacaktır.

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