Mucize Doktor FOX (YENİ BÖLÜM) kesintisiz youtube full izle

Yeni şef Muhsin herkesi hizaya sokmaya kararlıdır. Doruk'un hastanedeki geleceği belirsizliğini korurken acile sürülen Nazlı artık Ali'yle çalışamayacakları için mutsuzdur. Ali de yeni başasistanlık görevi ve Muhsin'in sıkıştırmalarıyla bocalar. Ama bir teselli herkesi biraz olsun avutur; o da Nazlı'nın yaklaşan doğum günüdür. Ali, doğum gününde kendi sürprizini yapacaktır. Diğer taraftan Ferman, Ali'yi Muhsin'den korumanın alışılmadık bir yolunu bulur. Hem özel hem de profesyonel hayatında çok büyük kararların eşiğine gelen Ali, bu kadar hızlı bir ilerlemeyi kaldırabilecek midir?

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