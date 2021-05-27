Mucize Doktor 64. bölüm final izle FOX canlı yayın
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Mucize Doktor 64. bölüm tercihleri olan izleyiciler FOX TV'de canlı yayın ekranlara geliyor. Mucize Doktor yeni bölümüyle 64. bölüm olarak FOX TV ekranlarında 27 Mayıs Perşembe gününde seyircisiyle buluşuyor.
Mucize Doktor 64. bölümü FOX TV 27 Mayıs 2021 Perşembe günü saat 20:00'de yeni bölüm olarak yayınlanacak. Yeni bölüm Mucize Doktor 64. son bölüm canlı takip full detaylarıyla ekranlara geliyor. Mucize Doktor yeni bölüm tanıtımına göre yaşananlar izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Mucize Doktor canlı yayın Mucize Doktor yeni bölüm izle, Mucize Doktor son bölüm...
Yola çıktığından beri hayalini kurduğu hemen her şeyi elde eden Ali'nin önünde şimdi son bir engel vardır; o da baba olmaktır. Ali ve Nazlı bu dev kararla bocalarken Ali çocukluk zorbalarından birini yıllar sonra karşısında bulur. Ali yeni hayatına başlamadan önce abisinin kaybı ve geçmişiyle son kez yüzleşmek zorunda kalır. Ama bu imkansıza yakın bir görevdir. Ali sonunda yapabileceklerinin sınırına mı gelmiştir? Yoksa bu hayatta her şey mümkün müdür? MUCİZE DOKTOR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Ferman, Tanju'nun kızının kalp ameliyatı için geri döner. Ama durum son derece vahimdir. Bu sırada Ferman'ın hastaneden ayrılma teklifiyle bocalayan Ali, Vuslat olayı öğrenip onu cezbetmeye başlayınca iyice arada kalır. Tanju geçmişiyle yüzleşirken Nazlı, Ferman ve Ali'nin olmadığı bir hastane hayal etmeye çalışır. Ali sonunda kararını verir. Ama hiç hesapta olmayan bir gelişmeyle Ali'nin bütün hayatını değiştiren yine Nazlı olacaktır.
MUCİZE DOKTOR OYUNCULAR, OYUNCU KADROSU
Taner Ölmez Onur Tuna Sinem Ünsal Seda Bakan Hazal Türesan Murat Aygen Fırat Altunmeşe Hakan Kurtaş Hayal Köseoğlu Bihter Dinçel Korhan Herduran Reha Özcan
BERHAYAT HASTANESİ NEREDE?
Berhayat Hastanesi olarak Mucize Doktor dizisinde geçen hastanenin gerçek hayatta olmadığı biliniyor. Dizide Berhayat Hastanesi olarak görülen yer İstanbul Pendik'te bulunan Medical Park Hastanesi'dir.
MUCİZE DOKTOR HANGİ DİZİDEN UYARLAMA
FOXTV'de yayınlanan dizi Mucize Doktor gerçekte Güney Kore'de izleyici ile buluşan bir diziden uyarlamadır. Dizi Amerika Birleşik Devletleri tarafından da uyarlanmış ve ismi "Good Doctor" olarak yayınlanmıştır. Mucize Doktor'un ABD uyarlamasında ayrıca sinema filmi de çekilmiştir.
MUCİZE DOKTOR YENİ BÖLÜM 64. BÖLÜM İZLE
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MUCİZE DOKTOR CANLI İZLE NE ZAMAN SAAT KAÇTA?
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