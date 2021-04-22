Mucize Doktor 59. bölüm full izle tek parça (YENİ BÖLÜM)
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Yeni şef Muhsin herkesi hizaya sokmaya kararlıdır. Doruk'un hastanedeki geleceği belirsizliğini korurken acile sürülen Nazlı artık Ali'yle çalışamayacakları için mutsuzdur. Ali de yeni başasistanlık görevi ve Muhsin'in sıkıştırmalarıyla bocalar. Ama bir teselli herkesi biraz olsun avutur; o da Nazlı'nın yaklaşan doğum günüdür. Ali, doğum gününde kendi sürprizini yapacaktır. Diğer taraftan Ferman, Ali'yi Muhsin'den korumanın alışılmadık bir yolunu bulur. Hem özel hem de profesyonel hayatında çok büyük kararların eşiğine gelen Ali, bu kadar hızlı bir ilerlemeyi kaldırabilecek midir? MUCİZE DOKTOR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Ali, Muhsin'e boyun eğmemeye kararlıdır. Ama Nazlı ve Ferman dışında kendine yardımcı olacak pek kimseyi bulamaz. Diğer taraftan eski birliğinden hayatta kalan son arkadaşıyla karşılaşan Doruk dumura uğrar. Ferman cüretkâr bir ameliyatla geri dönüş planı tasarlar, Ali var gücüyle Muhsin'i yenmeye çalışır ve Doruk süratle geçmişin girdabına çekilirken Muhsin büyük hamlesini yapar. Sonunda herkes kendi şeytanıyla yüzleşir. Ama kim bu yüzleşmelerden aradığını bulabilecektir?
MUCİZE DOKTOR OYUNCULAR, OYUNCU KADROSU
Taner Ölmez Onur Tuna Sinem Ünsal Seda Bakan Hazal Türesan Murat Aygen Fırat Altunmeşe Hakan Kurtaş Hayal Köseoğlu Bihter Dinçel Korhan Herduran Reha Özcan
BERHAYAT HASTANESİ NEREDE?
Berhayat Hastanesi olarak Mucize Doktor dizisinde geçen hastanenin gerçek hayatta olmadığı biliniyor. Dizide Berhayat Hastanesi olarak görülen yer İstanbul Pendik'te bulunan Medical Park Hastanesi'dir.
MUCİZE DOKTOR HANGİ DİZİDEN UYARLAMA
FOXTV'de yayınlanan dizi Mucize Doktor gerçekte Güney Kore'de izleyici ile buluşan bir diziden uyarlamadır. Dizi Amerika Birleşik Devletleri tarafından da uyarlanmış ve ismi "Good Doctor" olarak yayınlanmıştır. Mucize Doktor'un ABD uyarlamasında ayrıca sinema filmi de çekilmiştir.
MUCİZE DOKTOR YENİ BÖLÜM 59. BÖLÜM İZLE
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MUCİZE DOKTOR CANLI İZLE NE ZAMAN SAAT KAÇTA?
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