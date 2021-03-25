Mucize Doktor 55. bölüm izle FOX Perşembe canlı izle tek parça kesintisiz
Mucize Doktor yeni bölüm FOXTV canlı izle 25 Mart Perşembe günü izleyicilerle buluşuyor. İzle Mucize Doktor 55. bölüm yeni bölümünde FOX TV ekranlarında bekleniyor.Canlı yayın Mucize Doktor FOX HD izle olarak yayınlanan yeni bölümde son bölümden sonra ilgi arttı. Merakla beklenen 55. bölümde Ali'nin başına gelenler takipçileri tarafından bekleniyor. Tek parça full Mucize Doktor detayları ile ilgili bilgiler özet neler oldu konularını okuyabilirsiniz. Senaryosu, oyunculukları ile vatandaşların beğenisini kazanan Mucize Doktor son bölüm, Mucize Doktor yeni bölüm, Mucize doktor canlı izle, 25 Mart Mucize Doktor full izle detaylarını haberimizde bulabilirsiniz.
Mucize Doktor 55. bölümü FOX TV 25 Mart 2021 Perşembe günü saat 20:00'de yeni bölüm olarak yayınlanacak. Yeni bölüm Mucize Doktor 55. son bölüm canlı takip full detaylarıyla ekranlara geliyor. Mucize Doktor yeni bölüm tanıtımına göre yaşananlar izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Mucize Doktor canlı yayın Mucize Doktor yeni bölüm izle, Mucize Doktor son bölüm, Mucize Doktor 55. bölüm tercihleri olan izleyiciler FOX TV'de canlı yayın ekranlara geliyor. Mucize Doktor yeni bölümüyle 55. bölüm olarak FOX TV ekranlarında 25 Mart Perşembe gününde seyircisiyle buluşuyor.
Bir asker uğurlaması sırasında meydana gelen zincirleme trafik kazası bütün civar hastaneleri alarma geçirir. Ferman asistanlarla beraber olay yerine gider. Can pazarı dört bir yanda sürer, başka hastaneden bir doktor, Ali'yi sıkıştırdıkça sıkıştırır ve herkes limitinin sonuna kadar test edilirken bir de fark ederler ki… Ferman yoktur. Saatlerdir kimse ondan haber alamamıştır…
MUCİZE DOKTOR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Hastane fazlasıyla yoğundur; Adil Erinç Fonu ve acilden vakalar birbiri ardına gelirken kimsenin Nazlı'nın uğradığı saldırının şokunu atma fırsatı bile yoktur. Hepsinin üstüne Vuslat'ın çok eski bir arkadaşının da hastalanması işleri içinden çıkılmaz hale getirir. Şiddete meyyal bir hasta Nazlı'ya kafayı takar. Vuslat arkadaşını kurtarabilmek için bütün hastaneyi seferber eder. Ama o, Vuslat için sadece eski bir arkadaş mıdır? Umutsuz bir vaka için nedendir bütün bu çaba?
MUCİZE DOKTOR SON BÖLÜM FULL İZLE
MUCİZE DOKTOR OYUNCULAR, OYUNCU KADROSU
Taner Ölmez Onur Tuna Sinem Ünsal Seda Bakan Hazal Türesan Murat Aygen Fırat Altunmeşe Hakan Kurtaş Hayal Köseoğlu Bihter Dinçel Korhan Herduran Reha Özcan
BERHAYAT HASTANESİ NEREDE?
Berhayat Hastanesi olarak Mucize Doktor dizisinde geçen hastanenin gerçek hayatta olmadığı biliniyor. Dizide Berhayat Hastanesi olarak görülen yer İstanbul Pendik'te bulunan Medical Park Hastanesi'dir.
MUCİZE DOKTOR HANGİ DİZİDEN UYARLAMA
FOXTV'de yayınlanan dizi Mucize Doktor gerçekte Güney Kore'de izleyici ile buluşan bir diziden uyarlamadır. Dizi Amerika Birleşik Devletleri tarafından da uyarlanmış ve ismi "Good Doctor" olarak yayınlanmıştır. Mucize Doktor'un ABD uyarlamasında ayrıca sinema filmi de çekilmiştir.
MUCİZE DOKTOR YENİ BÖLÜM 55. BÖLÜM İZLE
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MUCİZE DOKTOR CANLI İZLE NE ZAMAN SAAT KAÇTA?
Yeni bölümde yine birbirinden önemli maceralar Mucize Doktor 55. bölüm 25 Mart Perşembe FOX TV'de saat 20:00'de yapılacak. İzle Mucize Doktor 55. bölüm full FOX TV yayın 25 Mart Perşembe Mucize Doktor dizisinde son bölüm büyük ilgi çekti ve 55. bölüm yeni bölüm merakla izleyiciler tarafından takip ediliyor.