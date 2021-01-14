Mucize Doktor 45. bölüm izle yeni bölüm FOX canlı yayın (14 Ocak Perşembe saat 20:00)

Mucize Doktor yeni bölüm FOXTV canlı izle 14 Ocak Perşembe günü izleyicilerle buluşuyor. Yeni bölümde yine birbirinden önemli maceralar Mucize Doktor canlı izle Perşembe bölümünde büyük ilgi çekecek. Senaryosu, oyunculukları ile vatandaşların beğenisini kazanan Mucize Doktor son bölüm, Mucize Doktor yeni bölüm, Mucize doktor canlı izle, 14 Ocak Mucize Doktor full izle detaylarını haberimizde bulabilirsiniz.

14 Ocak 2021 12:29
Mucize Doktor 45. bölüm izle yeni bölüm FOX canlı yayın (14 Ocak Perşembe saat 20:00)
Yeni bölüm Mucize Doktor 45. son bölüm canlı takip full detaylarıyla ekranlara geliyor. İlgi çeken bölümlerin en yenisinde Mucize Doktor son bölüm sonrasında Mucize Doktor canlı izle diyerek ekran başına kilitlenen vatandaşlar seyirci olarak meraklı bekleyişte. Mucize Doktor izle canlı yayın 45. bölüm, Mucize Doktor'un 45. bölümünü izlemek istiyorum diyenler için televizyon başında yerini alma zamanı geldi.
Mucize Doktor 45. bölümü FOX televizyon kanalında 14 Ocak 2021 Perşembe günü saat 20:00'de yeni bölüm olarak yayınlanacak.

MUCİZE DOKTOR SON BÖLÜMDE NELER OLDU, MUCİZE DOKTOR 44. BÖLÜM KONUSU

Berhayat Hastanesi ekonomik bir darboğazdadır ve yeni cerrahi şefi olan Ferman, asistanlarından üçünü işten çıkarmak zorundadır. Tanju, en güçlü adayın Ali olduğuna inanır ve onun baskısıyla Ferman, Ali'ye kendi vakasını verir. İlk kez bir vakanın bütün sorumluluğunu üstlenen Ali çok mutludur, hatta Ezo'nun başına bir sürü iş açması bile keyfini kaçıramaz. Başta üst kademenin gizli tuttuğu bu işten çıkarma meselesi daha sonra herkesçe öğrenilir ve bütün hastanede kıyasıya bir rekabet başlar. Sonunda kazanan kim olacaktır?

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MUCİZE DOKTOR SON BÖLÜMDE NE OLDU? SON BÖLÜM MUCİZE DOKTOR ÖZET

Ferman, Nazlı ve Ali prestijli bir ödül için yurtdışında bir konferansa gitmektedir. Ama Ezo herkese sürpriz yapıp aynı uçağa binince daha en başından ortalık karışır. Diğer tarafta mahkemeye çağırılan Tanju, cerrahi bölümü Demir ve Doruk'a emanet etmek zorundadır. Acile kritik durumda bir hasta getirilince Demir ve Doruk'un Tanju'dan habersiz harekete geçmekten başka şansı kalmaz. Aynı sırada uçaktaki yolcular gizemli bir hastalığa yakalanmaya başlar. Zaman hem Demir'le Doruk hem de uçaktaki yolcular için süratle daralırken herkes limitinin sonuna kadar test edilir. Ve sonunda ölümle burun buruna gelenler kendilerini bile şaşırtacak itiraflarda bulunacaktır.

YOUTUBE İZLE TEK PARÇA MUCİZE DOKTOR

Dizi Mucize Doktor'un tüm bölümleri, en önemli anları, fragmanları resmi Youtube kanalında yayınlanıyor.



MUCİZE DOKTOR 42. BÖLÜMDE NE OLDU, 42. BÖLÜM ÖZET MUCİZE DOKTOR

Hastaneyi düze çıkarabilmek için daha cüretkâr ameliyatlar yapmaları gerektiğine hükmeden Tanju, Ferman'ı Ali'ye karşı doldurmaya devam eder. Ferda'nın konferanstan dönüşü Tanju'nun ekmeğine yağ sürer ve Ferman'la Ferda daha önceki iddianın rövanşına tutuşurlar. Birbirinden zorlu, hatta daha ameliyatı bile keşfedilmemiş vakalar süratle tırmanırken Nazlı, Ali'nin biriyle görüştüğü dedikodularına kulak asmamaya, Ali de yataktan bile çıkamayan Ezo'yu ayağa kaldırmaya çalışır. Sonunda acı gerçekler gün yüzüne çıkacak ve Berhayat Hastanesi'nde kozlar bir kez daha paylaşılacaktır.

MUCİZE DOKTOR OYUNCULAR, OYUNCU KADROSU

Taner Ölmez
Onur Tuna
Sinem Ünsal
Seda Bakan
Hazal Türesan
Murat Aygen
Fırat Altunmeşe
Hakan Kurtaş
Hayal Köseoğlu
Bihter Dinçel
Korhan Herduran
Reha Özcan

MUCİZE DOKTOR SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE TEK PARÇA FULL



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BERHAYAT HASTANESİ NEREDE?

Berhayat Hastanesi olarak Mucize Doktor dizisinde geçen hastanenin gerçek hayatta olmadığı biliniyor. Dizide Berhayat Hastanesi olarak görülen yer İstanbul Pendik'te bulunan Medical Park Hastanesi'dir.

MUCİZE DOKTOR HANGİ DİZİDEN UYARLAMA

FOXTV'de yayınlanan dizi Mucize Doktor gerçekte Güney Kore'de izleyici ile buluşan bir diziden uyarlamadır. Dizi Amerika Birleşik Devletleri tarafından da uyarlanmış ve ismi "Good Doctor" olarak yayınlanmıştır. Mucize Doktor'un ABD uyarlamasında ayrıca sinema filmi de çekilmiştir.



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