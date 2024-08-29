Muçi'nin hırsı beğeni topladı!

Ernest Muçi, takımın izinli olduğu günde sosyal medya hesabından yaptığı antrenman paylaşımlarından dolayı taraftarlardan beğeni topladı.

Haber; Akşam, Fotoğraf; Twitter
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Muçi'nin hırsı beğeni topladı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
29 Ağustos 2024 09:04
Son güncelleme 29 Ağustos 2024 09:05
Beşiktaş'ta Rafa Silva'nın gelişiyle arka plana düşen Ernest Muçi, takımın izinli olduğu günde dahi ekstra çalışıyor.

Salondaki antrenmanlarından paylaşım yapan genç on numara, hırsıyla taraftarlardan beğeni aldı. Ancak takımdan ayrılma ihtimali devam ediyor.

Beşiktaş'a geldiğinden beri 20 maça çıkan Arnavut oyuncu, 5 gol attı.
 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery