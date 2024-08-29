Beşiktaş'ta Rafa Silva'nın gelişiyle arka plana düşen Ernest Muçi, takımın izinli olduğu günde dahi ekstra çalışıyor.
Salondaki antrenmanlarından paylaşım yapan genç on numara, hırsıyla taraftarlardan beğeni aldı. Ancak takımdan ayrılma ihtimali devam ediyor.
Beşiktaş'a geldiğinden beri 20 maça çıkan Arnavut oyuncu, 5 gol attı.
Salondaki antrenmanlarından paylaşım yapan genç on numara, hırsıyla taraftarlardan beğeni aldı. Ancak takımdan ayrılma ihtimali devam ediyor.
Beşiktaş'a geldiğinden beri 20 maça çıkan Arnavut oyuncu, 5 gol attı.