Muçi göze girdi, Solskjaer ayrılığı veto etti!

Ole Gunnar Solskjaer, Beşiktaş'ta gönderilecekler arasındaki Arnavut futbolcu Muçi'yi göndermekten vazgeçti.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; AA
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Muçi göze girdi, Solskjaer ayrılığı veto etti!
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26 Ocak 2025 12:44
Son güncelleme 26 Ocak 2025 12:45
Ole Gunnar Solskjaer'in göreve gelmesi en çok sönük oyuncuları mutlu etti. Uzun süredir suskun olan Beşiktaş oyuncuları Athletic Bilbao maçında şov yapmıştı.

KENDİSİNİ GÖSTERDİ

Kendisini gösterenlerden biri de Ernest Muçi oldu. Rafa Silva ve Rashica gibi skora katkı veremese de Arnavut yıldız takımın en iyilerindendi ve özellikle hücumda takımın yönlendirilmesinde kusursuza yakın bir performans sergiledi.

Beşiktaş'ın yeni teknik ekibinin de gözdelerinden biri oldu.

TAKIMDA KALACAK

Yakın zamana kadar satılması ya da kiralanması gündeme gelen 23 yaşındaki oyuncu, Athletic Bilbao karşısındaki oyunuyla Ole Gunnar Solskjaer'in büyük beğenisini topladı.

Norveçli teknik adamın birebir görüşmeler yaptığı Muçi'nin de uzun süre sonra yüzü güldü. Solskajer'in olumlu rapor verdiği ve İngiltere Premier Lig ekiplerinin takip ettiği Arnavut yıldıza gelecek tekliflerin devre arasında değil sezon sonunda değerlendirilmesine karar verildi.                     > 

SİFTAH PEŞİNDE

Beşiktaş, Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer, 4-1'lik zaferle biten Avrupa sınavından sonra çıkacağı ilk lig maçında galibiyete kilitlenmiş durumda.

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