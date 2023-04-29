Muammer Yıldırım: 'Daha farklı olabilirdi'

Sivasspor'da forma giyen Muammer Yıldırım, Fenerbahçe maçının ardından açıklamalarda bulundu.



Muammer Yıldırım, "İyi gidiyorduk aslında, 2 hafta üst üste kazanmıştık. Alt taraftan biraz kurtulmuştuk işin açıkçası. Bugün de kazanıp yüzde 70-80 bitirelim, alt taraftan kurtulalım, rahatlayalım, kupaya konsantre olalım diyorduk işin açıkçası. Kendi sahamızda da oynuyorduk. Zor maç olacağını biliyorduk. Fenerbahçe'nin şampiyonluk iddiası devam ediyordu. İlk yarı dışarıdaydım, ikinci yarı oyuna girdim. Maça iyi başladık ama ilk pozisyon gol oldu. Akabinde ikinci golü yedik. Fenerbahçe 10 kişi kaldık, bir avantaj olur dedik ama olmadı, 3. golü yedi. Önde baskı yapamadık. Topu ileriye taşıyamadık. 3. golden sonra demoralize olduk." dedi.



Muammer Yıldırım ayrıca, "İkinci yarıda geç bulduk golü işin açıkçası. Golü erken bulsaydık daha farklı, daha baskılı olabilirdi. Fenerbahçe geride bekledi. Golü geç bulunca talihsiz bir maç oldu. En kötü 1 puan alsak bizim için iyi, kazansak daha iyi olacaktı." sözlerini sarf etti.





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