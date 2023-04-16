Muammer Şahin, Ermenistan'da gümüş madalya kazandı

Milli halterci Muammer Şahin, Ermenistan'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanmayı başardı.

Haber; AA, Fotoğraf; THF
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Muammer Şahin, Ermenistan'da gümüş madalya kazandı
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16 Nisan 2023 18:08
Ermenistan'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nın ikinci gününde milli sporcu Muammer Şahin, gümüş madalya kazandı.

Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası, Ermenistan'ın başkenti Erivan'da devam ediyor. 40 ülkeden 172 kadın, 146 erkek toplam 318 sporcunun katıldığı organizasyonun ikinci gününde Türkiye adına yarışan Muammer Şahin, koparmada 112 kiloluk kaldırışıyla gümüş madalyanın sahibi oldu.

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